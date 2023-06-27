У США наразі не бачать ознак того, що підрив росією ЗАЕС неминучий

Україна попереджає, що росія завершила підготовку до можливого підриву Запорізької АЕС.

У США наразі не бачать жодних ознак того, що підрив росією Запорізької атомної електростанції є неминучим. Водночас продовжують уважно стежити за ситуацією на станції.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Я не збираюся вдаватися в конкретні розвідувальні дані. Я б вам сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. Ми, у нас, як ви знаєте, є можливість стежити за радіоактивністю біля заводу, і ми просто не бачимо жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно", - сказав він.

Також він додав, що росія є ядерною державою, а тому США стежать якнайкраще за стратегічною позицією росії, її ядерним потенціалом.

"І ми не бачили жодних ознак — окрім гучної риторики, ми не бачили жодних ознак того, що є намір застосувати ядерну зброю всередині України. І я також можу вас запевнити, що ми не зробили нічого — ми не бачили нічого такого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування", - резюмував він.