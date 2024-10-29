У США назріває дефіцит ракет для ППО через збільшення попиту – WSJ

Зазначається, що збільшення виробництва зброї виявилося складним завданням для Пентагону.

У США закінчуються запаси деяких типів ракет для систем протиповітряної оборони. Це ставить під сумнів готовність Пентагону реагувати на війни в Європі та на Близькому Сході, а також на потенційний конфлікт у Тихому океані.

Про це п ише видання The Wall Street Journal.

Ракети-перехоплювачі швидко стають найбільш затребуваними боєприпасами під час кризи на Близькому Сході, оскільки Ізраїль та інші союзники США стикаються зі зростаючою загрозою від іранських ракет і безпілотників. Нестача може стати ще більш гострою після ізраїльської відповіді Ірану, які можуть викликати нову хвилю атак з боку Тегерана.

Ракети Standard Missiles, які зазвичай запускаються з кораблів і бувають різних типів, є одними з найпоширеніших перехоплювачів, які США використовують для захисту ізраїльської території, і мають вирішальне значення для припинення атак хуситів на кораблі в Червоному морі.