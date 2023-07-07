У США назвали умову для вступу України до НАТО

Сполучені Штати допомагатимуть Україні на її шляху до Альянсу.

У США не змінили свою позицію щодо вступу України до НАТО. Там вважають, що спочатку Київ повинен провести реформи, щоб відповідати стандартам Північноатлантичного альянсу перед вступом.

Про це заявила пані посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, інформує "Європейська правда".

Вона нагадала слова президента Джон Байдена, який заявив, що Україна повинна здійснити реформи, щоб відповідати стандартам, як і будь-яка інша країни НАТО, перед тим, як вступити до Альянсу.

"Існують стандарти, які Альянс встановлює для всіх членів, і президент чітко дав зрозуміти, що Україні потрібно буде здійснити ці реформи", – підкреслила Сміт.

Вона також заявила, що США будуть допомагати Україна на її шляху реформування.

"І, безумовно, все, що ми продовжуємо робити зараз і продовжуватимемо робити в майбутньому, – це працювати з Україною, аби гарантувати, що вона зможе їх втілити", – додала вона.