CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сполучених Штатах невідомий виграв головний приз у національній лотереї Mega Millions: розмір виграшу склав 530 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США невідомий зірвав джекпот лотереї у $530 мільйонів
Переможець придбав квиток у штаті Каліфорнія
Фото: reuters.com
Ім’я переможця наразі невідоме, але квиток він придбав у штаті Каліфорнія. Переможець правильно вказав всі 6 цифр: 17, 19, 27, 40, 68 та 2. Розіграш лотереї проводився 7 червня, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що джекпот американської лотереї Mega Millions зріс до світового рекорду – $1,6 мільярда – після того, як жоден учасник у п'ятницю, 19 жовтня, не зміг вгадати виграшну комбінацію цифр.
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09 06 2019 16:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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