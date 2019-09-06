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У США невідомий зірвав джекпот лотереї у $530 мільйонів

Переможець придбав квиток у штаті Каліфорнія
У Сполучених Штатах невідомий виграв головний приз у національній лотереї Mega Millions: розмір виграшу склав 530 мільйонів доларів.
У США невідомий зірвав джекпот лотереї у $530 мільйонів Фото: reuters.com

Ім’я переможця наразі невідоме, але квиток він придбав у штаті Каліфорнія. Переможець правильно вказав всі 6 цифр: 17, 19, 27, 40, 68 та 2. Розіграш лотереї проводився 7 червня, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що джекпот американської лотереї Mega Millions зріс до світового рекорду – $1,6 мільярда – після того, як жоден учасник у п'ятницю, 19 жовтня, не зміг вгадати виграшну комбінацію цифр.

 

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09 06 2019 16:29
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