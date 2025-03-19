Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США оприлюднили засекречені документи про вбивство Кеннеді

19 березня 2025, 10:05
У США оприлюднили засекречені документи про вбивство Кеннеді
Фото: ap.org
Адміністрація Трампа оприлюднила тисячі сторінок файлів щодо вбивства Джона Кеннеді, 35-го президента, який був застрелений у Далласі у листопаді 1963 року.
Національний архів США опублікував останню порцію розсекречених документів про вбивство президента Штатів Джона Кеннеді в листопаді 1963 року.
 
Про це йдеться на сайті Національного архіву США (NARA).
 
Окрім файлів про вбивство Кеннеді, згідно з підписаним Трампом у січні указом, керівники спецслужб розсекретили документи, пов'язані з убивствами сенатора Роберта Ф. Кеннеді – старшого й Мартіна Лютера Кінга – молодшого.
 
Анонсуючи публікацію документів щодо замаху на Джона Кеннеді, президент США Дональд Трамп говорив, що викласти у вільний доступ планують приблизно 80 тис. сторінок у невідредагованому вигляді. У релізі Національного архіву – 1123 документи.
 
У документі також зазначають, що інші матеріали, які були під судовим захистом або містять інформацію, засекречену відповідно до Кодексу внутрішніх доходів, мають розсекретити перед публікацією. У заяві додають, що "NARA співпрацює з міністерством юстиції для прискорення процесу розсекречення цих записів".
 
Колекція документів, пов'язаних з убивством Кеннеді, уже "містить понад 6 млн сторінок записів, фотографій, кіноматеріалів, аудіозаписів та артефактів", згідно з інформацією на сайті NARA.
 
Директорка національної розвідки Тулсі Габбард у дописі на платформі X назвала оприлюднення документів символом того, як Трамп "відкриває нову еру максимальної прозорості". Вона також зазначила, що файли "опубліковані для загального доступу без жодних редагувань".
 
CNN уточнює, що може минути деякий час, перш ніж дослідники, які вивчали вбивство Кеннеді, зможуть переглянути всі документи, які ідентифікували лише за номерами й без описів.
 
Том Самолук, який був заступником директора Ради з перегляду документів про вбивство Кеннеді в 90-х роках, заявив, що опубліковані файли навряд чи міститимуть щось сенсаційне, чи те, що раніше вже не було відомо. З іншого боку, Самолук зазначив, що не бачив усіх записів, які потенційно могли опублікувати, і можуть бути й інші записи в інших установах, які також не були оприлюднені.

 

війна в Україніросія окупантиСША

Останні матеріали

Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
Бізнес & Фінанси
Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
19 березня 2025, 14:37
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада
Технології
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада "Хартія" – першопроходець – WSJ
Переклад iPress – 19 березня 2025, 12:42
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Політика
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Переклад iPress – 19 березня 2025, 08:39
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Політика
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Переклад iPress – 18 березня 2025, 13:49
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 18 березня 2025, 11:27
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 березня 2025, 01:36
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Політика
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 березня 2025, 16:34
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 березня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється