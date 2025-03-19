У США оприлюднили засекречені документи про вбивство Кеннеді
19 березня 2025, 10:05
Фото: ap.org
Адміністрація Трампа оприлюднила тисячі сторінок файлів щодо вбивства Джона Кеннеді, 35-го президента, який був застрелений у Далласі у листопаді 1963 року.
Національний архів США опублікував останню порцію розсекречених документів про вбивство президента Штатів Джона Кеннеді в листопаді 1963 року.
Про це йдеться на сайті Національного архіву США (NARA).
Окрім файлів про вбивство Кеннеді, згідно з підписаним Трампом у січні указом, керівники спецслужб розсекретили документи, пов'язані з убивствами сенатора Роберта Ф. Кеннеді – старшого й Мартіна Лютера Кінга – молодшого.
Анонсуючи публікацію документів щодо замаху на Джона Кеннеді, президент США Дональд Трамп говорив, що викласти у вільний доступ планують приблизно 80 тис. сторінок у невідредагованому вигляді. У релізі Національного архіву – 1123 документи.
У документі також зазначають, що інші матеріали, які були під судовим захистом або містять інформацію, засекречену відповідно до Кодексу внутрішніх доходів, мають розсекретити перед публікацією. У заяві додають, що "NARA співпрацює з міністерством юстиції для прискорення процесу розсекречення цих записів".
Колекція документів, пов'язаних з убивством Кеннеді, уже "містить понад 6 млн сторінок записів, фотографій, кіноматеріалів, аудіозаписів та артефактів", згідно з інформацією на сайті NARA.
Директорка національної розвідки Тулсі Габбард у дописі на платформі X назвала оприлюднення документів символом того, як Трамп "відкриває нову еру максимальної прозорості". Вона також зазначила, що файли "опубліковані для загального доступу без жодних редагувань".
CNN уточнює, що може минути деякий час, перш ніж дослідники, які вивчали вбивство Кеннеді, зможуть переглянути всі документи, які ідентифікували лише за номерами й без описів.
Том Самолук, який був заступником директора Ради з перегляду документів про вбивство Кеннеді в 90-х роках, заявив, що опубліковані файли навряд чи міститимуть щось сенсаційне, чи те, що раніше вже не було відомо. З іншого боку, Самолук зазначив, що не бачив усіх записів, які потенційно могли опублікувати, і можуть бути й інші записи в інших установах, які також не були оприлюднені.