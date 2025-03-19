У США оприлюднили засекречені документи про вбивство Кеннеді

Національний архів США опублікував останню порцію розсекречених документів про вбивство президента Штатів Джона Кеннеді в листопаді 1963 року.

Окрім файлів про вбивство Кеннеді, згідно з підписаним Трампом у січні указом, керівники спецслужб розсекретили документи, пов'язані з убивствами сенатора Роберта Ф. Кеннеді – старшого й Мартіна Лютера Кінга – молодшого.

Анонсуючи публікацію документів щодо замаху на Джона Кеннеді, президент США Дональд Трамп говорив, що викласти у вільний доступ планують приблизно 80 тис. сторінок у невідредагованому вигляді. У релізі Національного архіву – 1123 документи.

У документі також зазначають, що інші матеріали, які були під судовим захистом або містять інформацію, засекречену відповідно до Кодексу внутрішніх доходів, мають розсекретити перед публікацією. У заяві додають, що "NARA співпрацює з міністерством юстиції для прискорення процесу розсекречення цих записів".

Колекція документів, пов'язаних з убивством Кеннеді, уже "містить понад 6 млн сторінок записів, фотографій, кіноматеріалів, аудіозаписів та артефактів", згідно з інформацією на сайті NARA.

Директорка національної розвідки Тулсі Габбард у дописі на платформі X назвала оприлюднення документів символом того, як Трамп "відкриває нову еру максимальної прозорості". Вона також зазначила, що файли "опубліковані для загального доступу без жодних редагувань".