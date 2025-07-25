У США ожиріння стало проблемою для половини населення – Bloomberg

Офіційні дані свідчать, що американці сьогодні суттєво менш здорові, ніж раніше.

Американська нація сьогодні не відрізняється богатирським здоров'ям, а ожиріння, яке 60 років тому в країні вважалося рідкістю, вже охопило близько половини населення країни.

Про це пише агентство Bloomberg.

Офіційні дані свідчать, що американці сьогодні суттєво менш здорові, ніж раніше. За останні 50 років різко зросла кількість випадків діабету 2-го типу, фактором ризику якого є ожиріння, а також астми та аутоімунних захворювань. Немає жодних сумнівів, стверджує видання, що саме нездоровий раціон американців сприяє розвитку ожиріння та хронічних захворювань.

У спеціальному звіті про здоров'я дітей, опублікованому у травні цього року, Комітет політичних дій МАНА "Зробимо Америку знову здоровою" позначив мету – знизити рівень ожиріння, приділивши найбільшу увагу зниженню поширення продуктів глибокої переробки: фастфуду, напівфабрикатів, упакованих продуктів, які називають «нездоровою їжею». У доповіді наголошується на шкоді олій, рафінованого цукру, синтетичних харчових барвників, штучних підсолоджувачів, ароматизаторів, емульгаторів та консервантів.