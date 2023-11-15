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ПОЛІТИКА

У США Палата представників удруге ухвалила тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну

15 листопада 2023, 09:15
У США Палата представників удруге ухвалила тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
За проголосували 336 конгресменів.

Палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня. 

Про це пише Reuters.

Тепер документ має підписати президент Джо Байден. CNN із посиланням на представника Білого дому пише, що Байден підпише законопроєкт, якщо його прийме Сенат.

Законопроєкт про тимчасовий бюджет продовжить державне фінансування на нинішніх рівнях до 2024 року і дасть законодавцям більше часу для розробки детальніших законопроєктів про витрати на весь рік.

За тимчасовий бюджет проголосували 209 демократів і 127 республіканців, а 93 республіканці і двоє демократів проголосували проти.

Цей документ передбачає продовження фінансування військового будівництва, пільг для ветеранів, транспорту, житла, міського розвитку, сільського господарства, Управління з контролю за продуктами й ліками, а також енергетичних і водних програм до 19 січня. Допомоги для України та Ізраїлю там все ще немає. Фінансування всіх інших федеральних операцій, включаючи оборону, закінчиться 2 лютого.

У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун, або "закриття", настає, коли Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування федеральних органів на рік.

Увечері 30 вересня Палата представників США вперше проголосувала за проєкт фінансування уряду на 45 днів, щоб уникнути шатдауну.

Якщо б тимчасовий бюджет не затвердили, то уряд США частково призупинив би роботу. Це могло сповільнити допомогу Україні, оскільки частину держслужбовців відправили б у вимушену відпустку.

допомога УкраїніШатдаунПалата представників

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