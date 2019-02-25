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У США пенсіонерці повернули сумочку, загублену 65 років тому

У січні цього року будівлю навчального закладу вирішили знести, а під час робіт виявили низку предметів, зокрема, і невелику потерту сумочку
У США пенсіонерці повернули втрачену 65 років тому сумочку. 82-річна мешканка Флориди знайшла у ній лист від закоханого у неї школяра.
У США пенсіонерці повернули сумочку, загублену 65 років тому Скрін

Найімовірніше, жінка втратила сумочку, коли навчалась у старшій школі у місті Джефферсонвілл, штат Індіана, повідомляє видання Inside Edition.

У січні цього року будівлю навчального закладу вирішили знести, а під час робіт виявили низку предметів, зокрема, і невелику потерту сумочку.

Всередині неї лежало посвідчення особи на ім'я Марти Іни Інгем: будівельники опублікували оголошення про знахідку в соцмережах в надії, що власниця сумочки відгукнеться.

Публікацію помітив один з родичів пенсіонерки: він зателефонував жінці, яка живе у Флориді і до кінця лютого їй доставили знахідку.

Усередині сумочки вона знайшла губну помаду, естафетну стрічку і порожню обгортку від жувальної гумки.

Крім того, пенсіонерка розповіла, що знайшла там лист-запрошення на випускний бал від старшокласника, який був у неї закоханий.

Марта Інгем зізналася, що пішла на випускний не з відправником листа, а з іншим хлопцем.

"Це був цікавий досвід. Це речі з того мого життя, про яке я вже давно забула", - розповіла жінка, додавши, що дуже вдячна будівельникам за знахідку.

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25 02 2019 23:59
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