У США пенсіонерці повернули сумочку, загублену 65 років тому
Найімовірніше, жінка втратила сумочку, коли навчалась у старшій школі у місті Джефферсонвілл, штат Індіана, повідомляє видання Inside Edition.
У січні цього року будівлю навчального закладу вирішили знести, а під час робіт виявили низку предметів, зокрема, і невелику потерту сумочку.
Всередині неї лежало посвідчення особи на ім'я Марти Іни Інгем: будівельники опублікували оголошення про знахідку в соцмережах в надії, що власниця сумочки відгукнеться.
Публікацію помітив один з родичів пенсіонерки: він зателефонував жінці, яка живе у Флориді і до кінця лютого їй доставили знахідку.
Усередині сумочки вона знайшла губну помаду, естафетну стрічку і порожню обгортку від жувальної гумки.
Крім того, пенсіонерка розповіла, що знайшла там лист-запрошення на випускний бал від старшокласника, який був у неї закоханий.
Марта Інгем зізналася, що пішла на випускний не з відправником листа, а з іншим хлопцем.
"Це був цікавий досвід. Це речі з того мого життя, про яке я вже давно забула", - розповіла жінка, додавши, що дуже вдячна будівельникам за знахідку.
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