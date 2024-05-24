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У США перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 – Politico

24 травня 2024, 10:13
У США перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 – Politico
Тепер на них чекають додаткові тренування вже в Європі.

У Сполучених Штатах група пілотів Військово-повітряних сил України завершила курс навчання на винищувачах F-16. Про це пише видання Politico з посиланням на речницю авіаційних сил Національної Гвардії США Ерін Генніґан.

Українці опановували західні літаки на базі 162-го авіаційної бригади Нацгвардії у штаті Аризона. Американські військові не оприлюднюють ані кількість "випускників", ані конкретну дату завершення занять через "надзвичайні заходи безпеки".

Проте журналістам стало відомо, що після проходження курсу пілоти вирушили до Європи, де на них чекають додаткові тренування. 

За підрахунками Politico, Україна загалом має отримати від Данії, Нідерландів, Бельгії та Норвегії більше 60 літаків F-16.

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