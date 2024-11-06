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У США підтвердили участь військ КНДР у боях в Курській області – Reuters

06 листопада 2024, 21:55
У США підтвердили участь військ КНДР у боях в Курській області – Reuters
Фото: з відкритих джерел
У росії перебуває від 11 000 до 12 000 військових КНДР.
У США підтвердили участь північнокорейських військ у бойових діях в Курській області. Зокрема, ідеться про бої 4 листопада. 
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела серед американських чиновників.
 
Один з посадовців, який говорив на умовах анонімності, сказав, що вони брали участь в боях 4 листопада. Вони не сказали, чи були втрати з боку Північної Кореї, і не надали інших подробиць про бойові дії.
 
Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що перші бої між українськими військовими та північнокорейськими військами "відкривають нову сторінку нестабільності у світі" після того, як міністр оборони України заявив, що відбулося "невелике зіткнення".
 
Раніше цього тижня Пентагон заявив, що в Курській області перебуває щонайменше 10 000 північнокорейських військових, додавши, що загалом у Росії перебуває від 11 000 до 12 000 військових.
КНДРвійна в Україніросія окупанти

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