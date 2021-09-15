ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська компанія Colossal Biosciences разом із професором генетики із Гарвардської медичної школи Джорджем Черчем планують "воскресити" шерстистих мамонтів, які вимерли десятки тисяч років тому, за допомогою генної інженерії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США планують "воскресити" мамонтів за допомогою генної інженерії
Реалізувати проєкт планується за допомогою передових технологій редагування генома
Фото: Tech Crunch
На проєкт зібрано понад 15 мільйонів доларів, передає Tech Crunch.
Реалізувати проєкт планується за допомогою передових технологій редагування генома.
Науковці з'ясували, що з сучасних тварин генетично найближчими до шерстистих мамонтів є азійські слони (геноми збігаються на 99,6%). План учених полягає в редагуванні генома азійського слона та виведенні гібрида.
У Colossal Bioscience очікують, що перші "мамонти" мають народитися через 4-6 років.
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15 09 2021 13:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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