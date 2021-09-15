У США планують "воскресити" мамонтів за допомогою генної інженерії

Американська компанія Colossal Biosciences разом із професором генетики із Гарвардської медичної школи Джорджем Черчем планують "воскресити" шерстистих мамонтів, які вимерли десятки тисяч років тому, за допомогою генної інженерії.

На проєкт зібрано понад 15 мільйонів доларів, передає Tech Crunch.

Реалізувати проєкт планується за допомогою передових технологій редагування генома.

Науковці з'ясували, що з сучасних тварин генетично найближчими до шерстистих мамонтів є азійські слони (геноми збігаються на 99,6%). План учених полягає в редагуванні генома азійського слона та виведенні гібрида.

У Colossal Bioscience очікують, що перші "мамонти" мають народитися через 4-6 років.