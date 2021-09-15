Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У США планують "воскресити" мамонтів за допомогою генної інженерії

Реалізувати проєкт планується за допомогою передових технологій редагування генома
Американська компанія Colossal Biosciences разом із професором генетики із Гарвардської медичної школи Джорджем Черчем планують "воскресити" шерстистих мамонтів, які вимерли десятки тисяч років тому, за допомогою генної інженерії.
У США планують "воскресити" мамонтів за допомогою генної інженерії Фото: Tech Crunch
На проєкт зібрано понад 15 мільйонів доларів, передає Tech Crunch.
 
Реалізувати проєкт планується за допомогою передових технологій редагування генома.
 
Науковці з'ясували, що з сучасних тварин генетично найближчими до шерстистих мамонтів є азійські слони (геноми збігаються на 99,6%). План учених полягає в редагуванні генома азійського слона та виведенні гібрида.
 
У Colossal Bioscience очікують, що перші "мамонти" мають народитися через 4-6 років.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2021 13:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.