У США показали прототип безпілотного танка Abrams

Американська корпорація General Dynamics Land Systems представила прототип танка нового покоління Abrams X.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Танк буде представлено на виставці Асоціації армії США (Association of the United States Army – AUSA-2022), яка відкриється сьогодні у Вашингтоні.

Компонування цього танка відрізнятиметься від традиційних – у ньому буде безлюдна башта.

У танках M1 Abrams всіх модифікацій, які виробляються з початку 1980-х років, – чотири члени екіпажу: механік-водій, командир, навідник і заряджаючий. У безекіпажній башті нового танка не буде заряджаючого і буде встановлено пристрій автоматичного заряджання гармати.