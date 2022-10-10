ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ танку будуть використані технології штучного інтелекту
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У США показали прототип безпілотного танка Abrams
Американська корпорація General Dynamics Land Systems представила прототип танка нового покоління Abrams X.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.
Танк буде представлено на виставці Асоціації армії США (Association of the United States Army – AUSA-2022), яка відкриється сьогодні у Вашингтоні.
Компонування цього танка відрізнятиметься від традиційних – у ньому буде безлюдна башта.
У танках M1 Abrams всіх модифікацій, які виробляються з початку 1980-х років, – чотири члени екіпажу: механік-водій, командир, навідник і заряджаючий. У безекіпажній башті нового танка не буде заряджаючого і буде встановлено пристрій автоматичного заряджання гармати.
Як зазначається в описі, у танку будуть використані технології штучного інтелекту, що дозволить використовувати його у повністю "безпілотному" режимі.
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10 10 2022 08:36 МЕДІА
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