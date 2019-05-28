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У США помер засновник Human Rights Watch Роберт Бернштейн

Бернштейн помер у шпиталі
У США помер видавець та засновник правозахисної організації Human Rights Watch Роберт Бернштейн.
У США помер засновник Human Rights Watch Роберт Бернштейн Фото: Yale Law School - Yale University

У США помер видавець та засновник правозахисної організації Human Rights Watch Роберт Бернштейн, повідомив його син Пітер, інформує The New York Times.

Бернштейнові було 96 років. За свого життя він перетворив видавництво Random House на міжнародний видавничий гігант. З 1966 по 1990 рік, коли Берштейн очолював видавництво, Random House надрукував в тому числі твори радянських дисидентів Андрія Сахарова, Олени Боннер та Аркадія Шевченка та чеського письменника-революціонера Вацлава Ґавела, який згодом став президентом Чехословаччини.

У 1978 році Бернштейн, після візиту до СРСР, заснував правозахисну організацію Helsinki Watch, яка перевіряла виконання Радянським Союзом зобов'язань в рамках Гельсінкських угод.

У 1988 році в результаті злиття Helsinki Watch з кількома іншими регіональними правозахисними організаціями утворилась Human Rights Watch.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначає продовження обмеження владою свободи вираження думок, свободи інформації та засобів масової інформації в Україні 2018 року.

 
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28 05 2019 15:39
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