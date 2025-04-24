У США попередили про наслідки війни з Іраном

Водночас Рубіо зазначив, що США "дуже далекі від будь-якої угоди з Іраном".

Державний секретар США Марко Рубіо в новому інтерв'ю попередив, що потенційна війна з Іраном буде "набагато безладнішою" і "складнішою", ніж військові дії, про які американський народ дізнався за останні роки.

"Будь-які військові дії на Близькому Сході, незалежно від того, чи будуть вони спрямовані проти Ірану нами або кимось іншим, насправді можуть спровокувати набагато ширший конфлікт", — сказав Рубіо в інтерв'ю Free Press,опублікованому 23 квітня.

Рубіо також зазначив, що президент Трамп налаштований уникнути збройного конфлікту, і саме тому дав вказівку посадовцям активізувати ядерні переговори з Іраном.

"Будь-який збройний конфлікт у регіоні буде набагато безладнішим, ніж те, що люди звикли бачити. І саме тому президент настільки відданий мирному врегулюванню та запобіганню збройного конфлікту. Хоча він залишає за собою повне право не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю, він за мир. Він неодноразово про це говорив. І саме тому ми хочемо закінчити війну в Україні, якщо це можливо", — додав Рубіо.