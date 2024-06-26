У США поступово вичерпуються запаси придатних до поставок БМП Bradley – Defense Express

Більшість машин, які є на складах Пентагону годяться хіба що на запчастини.

У США поступово скорочується кількість старої бронетехніки, яку в теорії може отримати Україна. Уявлення про те, що на складах Пентагону є тисячі бронемашин, готових до бою, є міфом.

Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express.

Аналітики посилаються на нещодавній візит грецьких військових до США, де вони відібрали для себе 164 бойові машини піхоти Bradley із запасу техніки, котра стояла на двох базах зберігання. Частину цих машин США нададуть Греції безоплатно, частину – за пільговою ціною.

"Згадані 164 БМП Bradley для Греції хоча і вдалось набрати, але для цього уже довелось "перебрати" наявні запаси уже на двох базах зберігання", – наголошують аналітики.