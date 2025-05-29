У США повертають до використання літаки "‎Фантом"‎

За допомогою F-4 Phantom II запуски супутників стануть більш гнучкими

Американська космічна компанія Starfighters International перебуває в процесі придбання винищувачів F-4 Phantom II, які хочуть використовувати для запусків супутників.

Про це повідомляє The War Zone.

Йдеться про "‎дюжину"‎ літаків, які раніше зняла з озброєння Південна Корея.

Азійська країна активно експлуатувала версію F-4E. Літак призначався для виконання широкого кола завдань - повітряної оборони, супроводу, бомбардування наземних цілей тощо. Зараз його замінили більш сучасні винищувачі. Передбачається, що за допомогою літаків Phantom компанія Starfighters International зможе виводити на низьку навколоземну орбіту так звані кубсати (малі супутники для космічних досліджень). Концепція зробить запуски більш гнучкими, адже тепер вони не будуть прив'язані до стартів більших космічних апаратів.

Зазначимо, що Starfighters International є приватним підприємством, заснованим у 1995 році. Компанія використовує винищувачі F-104 Starfighters для випробувань і льотних симуляцій.