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У США проаналізують наслідки санкцій проти росії – Bloomberg

18 травня 2023, 15:27
У США проаналізують наслідки санкцій проти росії – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Головною економісткою із санкцій буде Рейчел Лінгаас, яка раніше працювала економісткою у Міжнародному валютному фонді.

Міністерство фінансів США найняло двох економістів для вивчення прямих і непередбачених наслідків санкцій, які стали відігравати центральну роль у зовнішній політиці США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Група економічного аналізу санкцій досліджує побічні збитки від санкцій до та після їх введення, щоб з'ясувати, чи слід їх скоригувати. У вересні минулого року Міністерство фінансів оголосило про створення нових посад.
Головною економісткою із санкцій буде Рейчел Лінгаас, яка раніше працювала економісткою у Міжнародному валютному фонді. Її заступницею призначено Ліну Бхатнагар, співробітницю Міністерства фінансів, яка працювала над політикою США щодо Азії. Очікується набір нових співробітників, опубліковано дві вакансії.

США значно розширили застосування санкцій після терактів 11 вересня 2001 року, а вторгнення росії до України на початку 2022-го спровокувало масштабну кампанію фінансових покарань, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники прагнули обмежити можливості президента владіміра путіна фінансувати війну.

Деякі дослідники стверджують, що санкціями зловживають, ними важко керувати та їх майже неможливо скасувати після їхнього введення. У нещодавньому звіті Центру економічних та політичних досліджень основна увага приділялася людським витратам санкцій, і було виявлено, що вони значно погіршують умови життя цільових країн.

Браян Нельсон, заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою, заявив, що міністерство віддане вивченню наслідків санкцій для своїх цілей, а також їхнього впливу на партнерів та союзників.

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