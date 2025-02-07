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У США профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа

07 лютого 2025, 10:31
У США профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа
Позивачі просять суд визнати заходи, які вжила адміністрація Трампа, незаконними

Рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях.

Про це повідомляє телеканал CNN.

На думку позивачів, своїми рішеннями Трамп спровокував справжню гуманітарну кризу, поставивши під удар тисячі робочих місць та інтереси національної безпеки США.
 
"Конгрес є єдиним органом, який має повноваження ліквідувати USAID. Дії Трампа грубо порушують Конституцію та закони країни", –  йдеться у позовній заяві.
 
Позивачі просять суд визнати заходи, які вжила адміністрація Трампа, незаконними та видати наказ, який вимагає від адміністрації президента "припинити дії щодо закриття діяльності USAID у спосіб, що не санкціонований Конгресом".
 
Зокрема, у позові міститься вимога призначити незалежного виконувача обов'язків директора USAID, знову відкрити будівлі агентства, відновити його системи та веб-сторінки, відновити всі гранти та контракти, призупинити відправку додаткових працівників до адміністративних відпусток, а також відкликати повідомлення про звільнення та накази про обов'язкову еваку.
СШАпрофспілкивійна в Україні

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