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У США проголосували за розсекречення даних щодо походження COVID, - CNBC

11 березня 2023, 12:15
У США проголосували за розсекречення даних щодо походження COVID, - CNBC
Молекула коронавіруса
Американська Палата представників одноголосно проголосувала за розсекречення розвідданих про походження пандемії Covid, законопроєкт має підписати Байден

У п'ятницю 10 березня Палата представників одноголосно проголосувала на користь розсекречення інформації про можливий зв’язок між Уханьським інститутом вірусології та пандемією Covid -19, направивши законопроєкт президенту Джо Байдену.

Про це йдеться на CNBC.

Зазначається, що раніше цього місяця Сенат також одноголосно проголосував за те, щоб вимагати від директора національної розвідки Авріл Хейнс розсекретити таку інформацію.

"Зусилля Конгресу розсекретити дані розвідки про походження Covid з’явилися після того, як Міністерство енергетики дійшло висновку з "низькою впевненістю", що вірус, швидше за все, втік з лабораторії в Ухані в результаті нещасного випадку.

Міністерство енергетики є одним із 18 агентств, які входять до складу розвідувального товариства США. Департамент раніше не визначився з тим, як з’явився вірус", - ствердили журналісти.

СШАКитайкоронавірусУханьковід

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