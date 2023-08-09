У США прокоментували темпи контрнаступу ЗСУ – CNN

Там зазначили, що контрнаступ України "не позбавлений труднощів".

Сполучені Штати Америки усвідомлюють, що контрнаступ Збройних сил України йде не так швидко, як очікувалося.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише CNN.

"Навіть українці включно з президентом Володимиром Зеленським, кажуть, що вони не просуваються так далеко або так швидко, як хотілося б", - сказав він.

За словами Кірбі, ЗСУ домагаються прогресу, але він "повільний і не без труднощів".

"Хоча вони і домагаються прогресу – а вони домагаються, – він поступовий, повільний і не без труднощів, але вони продовжують намагатися. Вони продовжують це робити", - сказав Кірбі.

Представник Білого дому заявив, що на фронті ведуться активні бойові дії, ЗСУ безумовно намагаються просунутися вперед.

"Вони точно намагаються просуватися вперед. Як далеко вони зайдуть, де це буде, якого прориву їм вдасться досягти? Я не думаю, що зараз хтось може сказати", - резюмував він.