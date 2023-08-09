У США прокоментували замах на Зеленського, якому запобігли спецслужби

У Держдепі заявили, що підтримують Україну у виявленні та покаранні шпигунів, як діють на користь росії.

США спостерігають шпигунську та розвідувальну активність рф в Україні та підтримують зусилля нашої держави щодо притягнення відповідальності людей, які готують замахи на керівництво країни.



Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність росії в Україні впродовж певного часу", - зазначив Міллер.



Він повідомив, що в Білому домі бачили повідомлення про потенційний замах на президента України Володимира Зеленського під час його візиту в Миколаївську область, однак залишають у компетенції української сторони коментувати деталі інциденту.

"Ми повною мірою підтримуємо загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії", - додав Міллер.

Нагадаємо, 27 липня Зеленський відвідував Миколаївську область, зокрема, він був в місті Очаків. 7 серпня СБУ повідомила, що затримала російську агентку, яка намагалася дізнатись маршрут президента, щоб влаштувати на ньому ракетний обстріл. СБУ завчасно здобула інформацію про розвідувально-підривну діяльність зловмисниці і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.