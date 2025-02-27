У США пропонують випустити купюру $250 із зображенням Трампа

Конгресмен від Південної Кароліни оголосив, що розробляє законопроєкт, згідно з яким президент Трамп буде зображений на новій купюрі.

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон оголосив про наміри подати законопроєкт, який запровадить купюру номіналом 250 доларів з портретом Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Post.

У своєму X (Twitter) Вілсон продемонстрував згенерований штучним інтелектом дизайн купюри номіналом у $250 з портретом Трампа.

"Байденофляція (тобто інфляція за президентства Байдена. – Ред.) зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки. Найцінніша купюра для найціннішого президента!" – прокоментував конгресмен.

Як вказує The New York Post, майбутній законопроєкт суперечить чинному закону від 1866 року, яке забороняє зображати на американських грошах портрети будь-яких живих людей.

Крім того, у США вже понад пів століття немає в обігу купюр номіналом понад 100 доларів через їхню непопулярність.