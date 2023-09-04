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У США провели випробування нової високоточної далекобійної ракети

04 вересня 2023, 17:25
У США провели випробування нової високоточної далекобійної ракети
Ракета вразила ціль на відстані 150 км із дуже високою точністю.

Американська компанія Lockheed Martin успішно протестувала новий далекобійний боєприпас ER GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS та M270. 

Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

"Це випробування демонструє майже подвійну дальність, зберігаючи при цьому точність, якою відомий GMLRS", — сказав Джей Прайс, віце-президент підрозділу Precision Fires компанії Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

У компанії наголосили, що цей успішний випробувальний пуск боєприпасу наближає розгортання цих нових ракет та їхнє виробництво.
Компанія Lockheed Martin виготовила понад 60 000 снарядів GMLRS і має річний контракт на продовження виробництва унітарних ракет GMLRS і ракет з альтернативною боєголовкою, включаючи інтегровану матеріально-технічну підтримку для армії США, Корпусу морської піхоти США та міжнародних клієнтів. Системи виробляються в Центрі передового досвіду Precision Fires у Камдені, штат Арканзас.

 

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