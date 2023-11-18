Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У США провели випробування ракети, яка має замінити Atacms

18 листопада 2023, 13:30
У США провели випробування ракети, яка має замінити Atacms
Її дальність запуску може сягати 600 кілометрів.

Компанія Lockheed Martin завершила виробничі випробування нової балістичної ракети Precision Strike Missile (PrSM). 

Про це повідомляє служба розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони США.

Армія США стала на крок ближче до того, щоб поставити на озброєння свою нову ракету Precision Strike Missile після успішного випробування зброї малої дальності цього тижня на ракетному полігоні White Sands у Нью-Мексико.

В понеділок представники міністерства оборони заявили про запуск ракети з ракетного комплексу M142 HIMARS в рамках першого кваліфікаційного випробувального польоту.

"Попередні результати випробувань показують, що ракета Precision Strike Missile Increment 1 справлялася номінально з точки зору прогнозованої траєкторії польоту, летальності, близьковертикального кута ураження та висоти розриву", — повідомили військові.

Остаточний звіт про льотні випробування буде опублікований лише в грудні 2023 року. Однак представники Lockheed в окремій заяві повідомила, що для ураження цілі ракета подолала “найкоротшу дальність польоту” на сьогоднішній день — менше 85 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що США схвалили потенційний продаж 400 дозвукових далекобійних ракет Tomahawk і супутнього обладнання для Сил Самооборони Японії.

СШАракетаatacms

Останні матеріали

Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Політика
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 08:39
Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Політика
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 12:09
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Політика
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 08:36
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється