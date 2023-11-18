У США провели випробування ракети, яка має замінити Atacms

Її дальність запуску може сягати 600 кілометрів.

Компанія Lockheed Martin завершила виробничі випробування нової балістичної ракети Precision Strike Missile (PrSM).

Про це повідомляє служба розповсюдження візуальної інформації Міністерства оборони США.

Армія США стала на крок ближче до того, щоб поставити на озброєння свою нову ракету Precision Strike Missile після успішного випробування зброї малої дальності цього тижня на ракетному полігоні White Sands у Нью-Мексико.

В понеділок представники міністерства оборони заявили про запуск ракети з ракетного комплексу M142 HIMARS в рамках першого кваліфікаційного випробувального польоту.

"Попередні результати випробувань показують, що ракета Precision Strike Missile Increment 1 справлялася номінально з точки зору прогнозованої траєкторії польоту, летальності, близьковертикального кута ураження та висоти розриву", — повідомили військові.

Остаточний звіт про льотні випробування буде опублікований лише в грудні 2023 року. Однак представники Lockheed в окремій заяві повідомила, що для ураження цілі ракета подолала “найкоротшу дальність польоту” на сьогоднішній день — менше 85 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що США схвалили потенційний продаж 400 дозвукових далекобійних ракет Tomahawk і супутнього обладнання для Сил Самооборони Японії.