Матеріали:
Теми:

У США пригрозили ввести війська на Тайвань для захисту від Китаю

08 квітня 2023, 19:55
У США пригрозили ввести війська на Тайвань для захисту від Китаю
Польща США
Президент США Джо Байден раніше теж заявив про готовність надіслати війська для захисту Тайбею у разі атаки з боку Пекіна.

Якщо Китай наважиться розпочати вторгнення на Тайвань, Сполучені Штати можуть можуть направити для захисту острова свої війська.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол під час візиту в Тайвань, передає Fox News.

"Якщо комуністичний Китай вторгнеться у Тайвань, це, а саме - питання введення військ США, безумовно, було б на столі, і це було б предметом обговорення у Конгресі та з американським народом", - сказав МакКол.

Водночас МакКол каже, що двопартійна делегація у Тайвань має на меті забезпечити "стримування Китаю". Він також сказав, що конфлікт із Китаєм є "останнім заходом", додавши, що введення військових на територію Тайваню можливе лише за умови підтримки такого кроку американським народом.

СШАострівТайваньзахиствійна в Україні

Останні матеріали

Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Технології
Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 16:07
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Політика
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 12:43
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Політика
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 09:46
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Політика
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 17:12
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 13:16
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Cуспільство
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 10:02
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Політика
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 16:17
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється