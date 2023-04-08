У США пригрозили ввести війська на Тайвань для захисту від Китаю

Президент США Джо Байден раніше теж заявив про готовність надіслати війська для захисту Тайбею у разі атаки з боку Пекіна.

Якщо Китай наважиться розпочати вторгнення на Тайвань, Сполучені Штати можуть можуть направити для захисту острова свої війська.



Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол під час візиту в Тайвань, передає Fox News.

"Якщо комуністичний Китай вторгнеться у Тайвань, це, а саме - питання введення військ США, безумовно, було б на столі, і це було б предметом обговорення у Конгресі та з американським народом", - сказав МакКол.



Водночас МакКол каже, що двопартійна делегація у Тайвань має на меті забезпечити "стримування Китаю". Він також сказав, що конфлікт із Китаєм є "останнім заходом", додавши, що введення військових на територію Тайваню можливе лише за умови підтримки такого кроку американським народом.