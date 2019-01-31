CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сполучених Штатах Америки метеорологи попередили про аномальні морози: у деяких районах країни температура може опуститися до -53 градусів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США прийшла арктична зима, - ФОТО
Повідомляється про сімох загиблих
Фото: EPA
Причиною сильного похолодання стало морозне повітря, що прийшло з Північного полюсу.
Фото: EPA
Фото: GETTY IMAGES
Повідомляється про сімох загиблих.
Фото: reusters
У штатах, які зіткнуться з арктичним холодом, проживає більше 55 мільйонів чоловік. Житло більшості з них не пристосоване для проживання в таких погодних умовах.
Фото: AFP
Надзвичайний стан введено в штатах Середнього Заходу – Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі, а також в південних штатах – Алабамі і Міссісіпі. Там також очікуються сильні снігопади.
Фото: EPA
Метеорологи попереджають, що найближчими днями в Чикаго, одному з найбільш густонаселених міст країни, буде холодніше, ніж в Антарктиді.
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31 01 2019 09:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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