У США прийшла арктична зима, - ФОТО

У Сполучених Штатах Америки метеорологи попередили про аномальні морози: у деяких районах країни температура може опуститися до -53 градусів.

Причиною сильного похолодання стало морозне повітря, що прийшло з Північного полюсу.



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Повідомляється про сімох загиблих.



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У штатах, які зіткнуться з арктичним холодом, проживає більше 55 мільйонів чоловік. Житло більшості з них не пристосоване для проживання в таких погодних умовах.



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Надзвичайний стан введено в штатах Середнього Заходу – Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі, а також в південних штатах – Алабамі і Міссісіпі. Там також очікуються сильні снігопади.



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Метеорологи попереджають, що найближчими днями в Чикаго, одному з найбільш густонаселених міст країни, буде холодніше, ніж в Антарктиді.