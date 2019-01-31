Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У США прийшла арктична зима, - ФОТО

Повідомляється про сімох загиблих
У Сполучених Штатах Америки метеорологи попередили про аномальні морози: у деяких районах країни температура може опуститися до -53 градусів.
У США прийшла арктична зима, - ФОТО Фото: EPA

Причиною сильного похолодання стало морозне повітря, що прийшло з Північного полюсу.


Фото: EPA


Фото: GETTY IMAGES

Повідомляється про сімох загиблих.


Фото: reusters

У штатах, які зіткнуться з арктичним холодом, проживає більше 55 мільйонів чоловік. Житло більшості з них не пристосоване для проживання в таких погодних умовах.


Фото: AFP

Надзвичайний стан введено в штатах Середнього Заходу – Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі, а також в південних штатах – Алабамі і Міссісіпі. Там також очікуються сильні снігопади.


Фото: EPA

Метеорологи попереджають, що найближчими днями в Чикаго, одному з найбільш густонаселених міст країни, буде холодніше, ніж в Антарктиді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2019 09:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.