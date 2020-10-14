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У США призупинили випробування COVID-препарату від компанії Eli Lilly

Випробування призупинив не державний регулятор
У США "через обережність" призупинено набір добровольців для участі в експериментальному лікуванні від COVID-19 за допомогою комбінації двох препаратів - ремдесівіра і сироватки з антитілами від Eli Lilly, повідомляє Associated Press.
У США призупинили випробування COVID-препарату від компанії Eli Lilly Фото: gettyimages.com
Компанія-розробник Eli Lilly підтвердила паузу в дослідженнях, але не розкрила причину цього кроку, обмежившись заявою про те, що пріоритетом для компанії є безпека. Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, спонсор дослідження, відмовився від коментарів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
 
Associated Press зазначає, що випробування призупинив не державний регулятор, а спонсор досліджень, тому пауза, швидше за все, триватиме недовго.
 
Припинене дослідження під назвою ACTIV-3 почалося в серпні. У ньому беруть участь близько 10 тис. пацієнтів, що перебувають у стаціонарах, з США, Данії та Сінгапуру. Всі учасники дослідження отримують ремдесівір, який вже отримав екстрений дозвіл на використання в Сполучених Штатах, а також препарат з антитіл, який розробляє американська Eli Lilly спільно з канадською компанією AbCellera, або плацебо.
 
Препарат Eli Lilly - аналог ліків Regeneron, якими лікували президента США Дональда Трампа. В основі обох - нейтралізуючі антитіла до коронавірусу, але препарат від Eli Lilly містить тільки один тип антитіл, а ліки від Regeneron - два. І Eli Lilly, і Regeneron Pharmaceuticals вже звернулися в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) з проханням видати дозвіл на екстрене використання їх препаратів від COVID-19, хоча дослідження ще не завершені.
 
Днем раніше в США були припинені випробування вакцини від COVID-19 компанії Johnson & Johnson через "незрозумілу хворобу" у одного з учасників випробування.
 
Нагадаємо, що перша вакцина проти COVID-19 успішно пройшла початкове тестування у США
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14 10 2020 10:21
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