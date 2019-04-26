У США росіянку Марію Бутіну засудили до 18 місяців в'язниці

Суд у Вашингтоні засудив росіянку Марію Бутину, яку обвинувачували в агентурній діяльності на користь Кремля, до 18 місяців позбавлення волі.

Бутіна отримала вирок після того як визнала інкриміноване обвинувачення в агентурній діяльності на користь РФ, повідомляє "Громадське".

Влада США звинуватили Бутіну у тому, що вона вступила у змову з російським чиновником, щоб проникнути у США в ініціативну групу із захисту прав на зброю і впливу на консервативних активістів в країні.

У ході судового розгляду прокурор зазначив, що Бутіна "чітко усвідомлювала, що частина її роботи доводиться до відома російського уряду". "Бутіна була шпигуном в традиційному розумінні", - йдеться у заяві прокуратури.

Нагадаємо, у Вашингтоні 15 липня затримали громадянку Росії Марію Бутіну. Її звинувачують у змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.