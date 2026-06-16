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CУСПІЛЬСТВО

У США розбився стратегічний бомбардувальник B-52: є загиблі

16 червня 2026, 08:22
У США розбився стратегічний бомбардувальник B-52: є загиблі
Фото: Ukrinform
Він виконував плановий випробувальний політ.

В американському штаті Каліфорнія 15 червня розбився стратегічний бомбардувальник B-52. Загинули всі вісім людей, які були на борту.

Про це повідомляють AP та CNN.

Літак зазнав аварії невдовзі після зльоту з авіабази "Едвардс" в пустелі Мохаве. Він виконував плановий випробувальний політ.

На борту були військові, держслужбовці й цивільні підрядники. Компанія-виробник літаків Boeing підтвердила, що серед загиблих  двоє її співробітників.

Причину катастрофи поки не встановили, розслідування може тривати кілька місяців. Заступник командувача авіабази "Едвардс" Джеймс Гейс розповів, що B-52 був задіяний у програмі модернізації радарів.

Аварійні служби одразу прибули на місце, над авіабазою здійнявся високий стовп чорного диму.

Попередня смертельна аварія за участю B-52 сталася 2008 року. Тоді літак впав у Тихий океан біля Гуаму  загинуло шестеро військовослужбовців.

СШАавіакатастрофаB-52

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