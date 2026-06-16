У США розбився стратегічний бомбардувальник B-52: є загиблі
В американському штаті Каліфорнія 15 червня розбився стратегічний бомбардувальник B-52. Загинули всі вісім людей, які були на борту.
Про це повідомляють AP та CNN.
Літак зазнав аварії невдовзі після зльоту з авіабази "Едвардс" в пустелі Мохаве. Він виконував плановий випробувальний політ.
На борту були військові, держслужбовці й цивільні підрядники. Компанія-виробник літаків Boeing підтвердила, що серед загиблих – двоє її співробітників.
Причину катастрофи поки не встановили, розслідування може тривати кілька місяців. Заступник командувача авіабази "Едвардс" Джеймс Гейс розповів, що B-52 був задіяний у програмі модернізації радарів.
Аварійні служби одразу прибули на місце, над авіабазою здійнявся високий стовп чорного диму.
Попередня смертельна аварія за участю B-52 сталася 2008 року. Тоді літак впав у Тихий океан біля Гуаму – загинуло шестеро військовослужбовців.