У США розповіли, скільки коштів залишилося на допомогу Україні

У Пентагоні зазначають, що без додаткового фінансування оборонне відомство США може незабаром досягти межі, коли не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні.

На військову допомогу Україні у США залишилося близько 5,9 млрд доларів.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає Радіо Свобода.

"На цей час у нас є приблизно 4,8 мільярда доларів відновлених президентських повноважень на скорочення Presidential Drawdown Authority і 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів", – сказав він



За його словами, без додаткового фінансування Міноборони США може незабаром досягти межі, за якою не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки.



"Ця ситуація підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії", – наголосив представник Пентагону.



Райдер зауважив, що рішення Міноборони США щодо витрат будуть ґрунтуватися на багатьох факторах, серед яких нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність США поповнювати свої ресурси.