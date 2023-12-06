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У США розповіли, скільки коштів залишилося на допомогу Україні

06 грудня 2023, 15:55
У США розповіли, скільки коштів залишилося на допомогу Україні
джерело glavcom
У Пентагоні зазначають, що без додаткового фінансування оборонне відомство США може незабаром досягти межі, коли не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні.

На військову допомогу Україні у США залишилося близько 5,9 млрд доларів.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер, передає Радіо Свобода.

"На цей час у нас є приблизно 4,8 мільярда доларів відновлених президентських повноважень на скорочення Presidential Drawdown Authority   і 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів", – сказав він

За його словами, без додаткового фінансування Міноборони США може незабаром досягти межі, за якою не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки.

"Ця ситуація підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії", – наголосив представник Пентагону.

Райдер зауважив, що рішення Міноборони США щодо витрат будуть ґрунтуватися на багатьох факторах, серед яких нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність США поповнювати свої ресурси.

Пентагонфінансова допомогавійна в Україніросія окупанти

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