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CУСПІЛЬСТВО

У США ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

13 листопада 2023, 09:25
У США ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: unian.ua
Українці проводять у США просвітницьку кампанію про Голодомор.

Штат Вайомінг у США став 32-м штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Напередодні це зробили також Вашингтон, Мериленд і Аризона.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пані посол Оксана Маркарова.

"Штат проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид", - додала вона.

Маркарова подякувала губернатору та українській громаді штату за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору, який радянський режим скоїв 90 років тому.

Пані посол нагадала, що традиційно в останню суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки в пам'ять про загиблих від голоду. Цього року це припадає на 25 листопада.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Рішення ухвалили 73 голосами "за", лише один представник проголосував "проти".

Голодомор визнали геноцидом українського народу також парламенти Британії, Люксембургу, Словенії, Франції, Хорватії, Нідерландів, Італії та інші: загалом – майже 30 країн світу, а також Європейський парламент.

СШАГолодоморгеноцид

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