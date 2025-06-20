У США схвалили ін'єкцію від ВІЛ, яка показує майже 100% ефективності

Очікується, що новий препарат, який вводиться двічі на рік, зробить профілактику доступнішою і зручнішою.

18 червня Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило новий препарат для профілактики ВІЛ — ін’єкцію ленакапавіру, яку потрібно вводити лише двічі на рік. Під час випробувань засіб показав ефективність понад 99,9%. Це одне з найважливіших досягнень у сфері профілактики ВІЛ за останні десятиліття.

Про це повідомляє The New York Times.

Препарат розробила компанія Gilead Sciences, а на ринку він з’явиться під назвою Yeztugo. Ленакапавір став лише другим у світі препаратом тривалої дії для запобігання ВІЛ. Першим був каботегравір (торгова назва — Apretude), який потребує ін’єкцій кожні два місяці.

На сьогодні близько 500 тисяч американців користуються щоденними пігулками для профілактики ВІЛ, і лише 21 тисяча — ін’єкційним Apretude. Очікується, що новий препарат, який вводиться двічі на рік, зробить профілактику доступнішою і зручнішою.

"Ми близькі до найефективнішого засобу профілактики за всі 44 роки боротьби з ВІЛ", — заявив Мітчелл Воррен, виконавчий директор організації AVAC.

Однак експерти занепокоєні вартістю та доступністю препарату. У США курс Yeztugo коштуватиме близько $28 тисяч на рік. Компанія Gilead стверджує, що більшість пацієнтів не платитимуть повну вартість — завдяки страховкам і програмам підтримки. Але правозахисники попереджають: страхові компанії можуть запровадити обмеження, а скорочення фінансування Medicaid у деяких штатах також ускладнить доступ до ліків.

Крім того, Gilead дозволила шести компаніям виготовляти дешевші версії ленакапавіру для 120 країн із низьким рівнем доходу, але запуск таких програм триватиме роками. Тим часом препарат буде недоступний для багатьох країн із середнім рівнем доходу, таких як Бразилія, які разом становлять 25% нових випадків ВІЛ у світі.

У 2023 році у світі ВІЛ заразилися 1,3 мільйона людей, із них понад 39 тисяч — у США. За даними Gilead, лікування однієї ВІЛ-позитивної особи протягом життя обходиться в понад 1 млн доларів.

Попри прорив у профілактиці, глобальні зусилля у боротьбі з ВІЛ стикаються з фінансовими труднощами. Програми PEPFAR і Глобальний фонд скорочують фінансування, що ставить під загрозу поширення інноваційного препарату. У США також погіршуються умови для профілактики: уряд блокує фінансування та обмежує дослідження.

Правозахисники попереджають, що мільйони людей залишаються без доступу до сучасних засобів захисту й змушені покладатися на щоденні таблетки, які не завжди забезпечують повну ефективність.