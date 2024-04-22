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У США скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру

22 квітня 2024, 16:56
У США скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру
Польща США
російському театру та культурі немає місця на міжнародній арені, заявили в українському МЗС.

У Сполучених Штатах скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру.

Про це повідомили в українському Міністерстві закордонних справ.

"Чергова спроба російських митців використати міжнародну культурну платформу для поширення пропаганди зазнала невдачі", ‒ зазначили у МЗС. 

російські артисти мали виступити на гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу "Молодіжний гран-прі Америки".

Однак завдяки зверненню Генерального консульства України в Нью-Йорку, а також заходам української громади, організатори скасували виступ.

"російському театру та культурі немає місця на міжнародній арені. Ми й надалі працюватимемо над культурною ізоляцією агресора", ‒ додали українські дипломати.

СШАбалетскасуваннявійна в Україніросія окупанти

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