У США скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру
У Сполучених Штатах скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру.
Про це повідомили в українському Міністерстві закордонних справ.
"Чергова спроба російських митців використати міжнародну культурну платформу для поширення пропаганди зазнала невдачі", ‒ зазначили у МЗС.
російські артисти мали виступити на гала-концерті, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу "Молодіжний гран-прі Америки".
Однак завдяки зверненню Генерального консульства України в Нью-Йорку, а також заходам української громади, організатори скасували виступ.
"російському театру та культурі немає місця на міжнародній арені. Ми й надалі працюватимемо над культурною ізоляцією агресора", ‒ додали українські дипломати.