У США сподіваються, що надання ATACMS мотивуватиме Шольца щодо Taurus – DW

Заступник голови у парламенті Німеччини з питань закордонних справ і оборони Йоганн Вадефуль заявив, що час настав.

Заява США про постачання Україні ракет ATACMS призвело по поновлення у Німеччині дебатів щодо Taurus..

Про це заявив представник оборони США, повідомляє DW.

Водночас співрозмовник видання наголосив, що хоча постачання цих далекобійних ракет напряму залежить від Німеччини, враховуючи рішення США і подібні кроки Британії та Франції, "ми, звичайно, сподіваємося, що це може бути чинником", щоб переконати Німеччину змінити свою думку.

Зазначається, що категорична позиція канцлера Олафа Шольца викликала різку критику з боку консервативного опозиційного блоку. При цьому члени правлячої коаліції, а саме Зелені та неоліберальна Вільна демократична партія (FDP), також виступають за відправлення зброї.

Заступник голови у парламенті Німеччини з питань закордонних справ і оборони Йоганн Вадефуль заявив, що його партія місяцями проводила кампанію за постачання Taurus в Україну, але досі не змогла переконати Шольца.

"Настав час відправити Taurus, тому що вони схожі на системи ATACMS, надіслані зі США, і вони дуже потрібні в Україні. Вони мають трохи більший радіус дії, ніж американські системи, і вони здатні досягати своїх цілей дуже витонченим способом", — наголосив Вадефуль.