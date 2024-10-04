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У США створили новий потужний дрон – Forbes

04 жовтня 2024, 21:33
У США створили новий потужний дрон – Forbes
фото Performance Drone Works
С-100 може швидко доставляти ліки, боєприпаси, акумулятори на далекі відстані.
Американська компанія Performance Drone Works (PDW) створила багатоцільовий безпілотник C-100, який має багато нових можливостей. Це зокрема стало можливим завдяки генеральному директору та співзасновнику компанії Райану Г'юрі.
 
Про це пише Forbes. 
 
Райан бачить у дронах трансформаційний потенціал. За його словами, це, ймовірно, "найбільша зміна у військово-повітряних силах з часів Другої світової війни". Також він підкреслив те, які дрони стали незамінними під час війни в Україні. 
 
"С-100 був спроєктований за зразком рюкзака", - розповідає гендиректор компанії.
 
Зокрема безпілотник створювали таким чином, аби його можна було легко переносити одному військовому. Розробникам вдалося створити квадрокоптер зі складними роторами, який може нести 5 кг навантаження та перебувати в польоті до 74 хвилин. 
 
"Ми можемо виконувати розвідувальні, спостережні і розвідувальні місії за допомогою сучасних сенсорів. Ми можемо коригувати вогонь артилерії, ми можемо позначати цілі за допомогою лазерного цілевказівника. Ми можемо скидати припаси або бомби. І ми можемо діяти як літаючий авіаносець", - зазначає Г'юрі.
 
Завдяки великому корисному навантаженню на С-100 можна встановити камери з потужним зумом, що дозволяє виявляти цілі за багато кілометрів, а також лазерні цілевказівники для наведення "розумних" бомб, які є дуже важкими для менших дронів.
 
Також С-100 може швидко доставляти ліки, боєприпаси, акумулятори, їжу та воду на віддалену відстань. 
 
Крім того, С-100 може виконувати функції українського бомбардувальника-дрона "Баба Яга". Американський безпілотник, як і український, може встановлювати міни в тилу противника. Порівняно з "Бабою Ягою", С-100 не буде розраховувати на імпровізовані боєприпаси, які виготовлені з підірваних вибухових речовин. 
 
"Ми працюємо безпосередньо з розробниками боєприпасів, які створюють нове покоління боєприпасів для безпілотників. Деякі з боєприпасів, які ми маємо, є передовими і забезпечують набагато більший ефект при меншому об'ємі", - додає Г'юрі.

 

СШАДронвійна в Україніросія окупанти

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