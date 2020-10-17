НОВИНИАмериканська інженерна компанія Edge Innovations створила роботизованого дельфіна, вартість якого становить від 3 до 5 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США створили робота-дельфіна - відео
Розробники надіються, що роботи замінять диких тварин, яких тримають у неволі.
Зустріч з дельфіном. Фотограф: George Karbus Спортсменка: Katerina Hamsikova Місце: Лехінч, Ірландія Зустріч Катерини та дикого дельфіна під час вільного дайвінгу в Ірландії.
Повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Компанія сподівається, що реалістичні аніматроніки, зокрема роботи-дельфіни, одного дня зможуть розважати відвідувачів тематичних парків та дельфінаріїв замість диких тварин, яких тримають у неволі.
Американська інженерна компанія Edge Innovations створила роботизованого дельфіна, вартість якого становить від 3 до 5 млн доларів.
Компанія сподівається, що реалістичні аніматроніки, зокрема роботи-дельфіни, одного дня зможуть розважати відвідувачів тематичних парків та дельфінаріїв замість диких тварин, яких тримають у неволі.ч
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