Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У США створили робота-дельфіна - відео

Розробники надіються, що роботи замінять диких тварин, яких тримають у неволі.
Американська інженерна компанія Edge Innovations створила роботизованого дельфіна, вартість якого становить від 3 до 5 млн доларів.
У США створили робота-дельфіна - відео Зустріч з дельфіном. Фотограф: George Karbus Спортсменка: Katerina Hamsikova Місце: Лехінч, Ірландія Зустріч Катерини та дикого дельфіна під час вільного дайвінгу в Ірландії.

Повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Компанія сподівається, що реалістичні аніматроніки, зокрема роботи-дельфіни, одного дня зможуть розважати відвідувачів тематичних парків та дельфінаріїв замість диких тварин, яких тримають у неволі.

Американська інженерна компанія Edge Innovations створила роботизованого дельфіна, вартість якого становить від 3 до 5 млн доларів.

Компанія сподівається, що реалістичні аніматроніки, зокрема роботи-дельфіни, одного дня зможуть розважати відвідувачів тематичних парків та дельфінаріїв замість диких тварин, яких тримають у неволі.ч

Читайте також: чорний дельфін, який проковтнув 80 пластикових пакетів помер у Таїланді

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 10 2020 15:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
5G, лідар і новітні камери: Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12

5G, лідар і новітні камери: Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.