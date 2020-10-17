У США створили робота-дельфіна - відео Розробники надіються, що роботи замінять диких тварин, яких тримають у неволі.

Американська інженерна компанія Edge Innovations створила роботизованого дельфіна, вартість якого становить від 3 до 5 млн доларів.

Зустріч з дельфіном. Фотограф: George Karbus Спортсменка: Katerina Hamsikova Місце: Лехінч, Ірландія Зустріч Катерини та дикого дельфіна під час вільного дайвінгу в Ірландії.

Повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters. Компанія сподівається, що реалістичні аніматроніки, зокрема роботи-дельфіни, одного дня зможуть розважати відвідувачів тематичних парків та дельфінаріїв замість диких тварин, яких тримають у неволі. Американська інженерна компанія Edge Innovations створила роботизованого дельфіна, вартість якого становить від 3 до 5 млн доларів. Компанія сподівається, що реалістичні аніматроніки, зокрема роботи-дельфіни, одного дня зможуть розважати відвідувачів тематичних парків та дельфінаріїв замість диких тварин, яких тримають у неволі.ч Читайте також: чорний дельфін, який проковтнув 80 пластикових пакетів помер у Таїланді

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію