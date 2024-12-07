У США суд зобов'язав китайську компанію продати TikTok – Reuters

Апеляційний суд США підтримав закон TikTok, що примушує його до продажу

Федеральний апеляційний суд США підтримав закон, що вимагає від китайської компанії ByteDance відмовитися від свого популярного застосунку TikTok у Сполучених Штатах до початку наступного року або зіткнутися із забороною.

Рішення є перемогою для Міністерства юстиції та противників китайського застосунку і нищівним ударом для ByteDance. Воно збільшує ймовірність безпрецедентної заборони всього за шість тижнів на додаток соціальної мережі, яким користуються 170 мільйонів американців. Очікується, що рішення буде оскаржено у Верховному суді.

Апеляційний суд зазначив, що закон став результатом спільної роботи республіканців і демократів, а також двох президентів, як "частина ширших зусиль із протидії обґрунтованій загрозі національній безпеці, яка походить від КНР".