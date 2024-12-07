Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США суд зобов'язав китайську компанію продати TikTok – Reuters

07 грудня 2024, 09:55
У США суд зобов'язав китайську компанію продати TikTok – Reuters
Фото: з вільного доступу
Апеляційний суд США підтримав закон TikTok, що примушує його до продажу
Федеральний апеляційний суд США підтримав закон, що вимагає від китайської компанії ByteDance відмовитися від свого популярного застосунку TikTok у Сполучених Штатах до початку наступного року або зіткнутися із забороною.
 
Про це пише Reuters.
 
Рішення є перемогою для Міністерства юстиції та противників китайського застосунку і нищівним ударом для ByteDance. Воно збільшує ймовірність безпрецедентної заборони всього за шість тижнів на додаток соціальної мережі, яким користуються 170 мільйонів американців. Очікується, що рішення буде оскаржено у Верховному суді.
 
Апеляційний суд зазначив, що закон став результатом спільної роботи республіканців і демократів, а також двох президентів, як "частина ширших зусиль із протидії обґрунтованій загрозі національній безпеці, яка походить від КНР".
 
Захисники свободи слова негайно розкритикували це рішення. Американський союз захисту громадянських свобод заявив, що воно створює "некоректний і небезпечний прецедент".
 
TikTok заявив, що очікує, що Верховний суд скасує рішення апеляційного суду на підставі Першої поправки.
 
У заяві TikTok сказано:
 
"Верховний суд має усталену історичну репутацію в захисті права американців на свободу слова, і ми очікуємо, що вони зроблять саме це в цьому важливому конституційному питанні".
 
У своєму аналізі суд заявив, що Китай за допомогою своїх відносин із материнською компанією TikTok ByteDance погрожував спотворити мовлення США через TikTok і "маніпулювати суспільним дискурсом".
 
Генеральний прокурор Меррік Гарланд висловив схожу точку зору у своїй заяві з приводу рішення, назвавши його "важливим кроком у блокуванні використання TikTok китайським урядом як зброї для збору конфіденційної інформації про мільйони американців, для таємного маніпулювання контентом, який доставляють американській аудиторії, і для підриву нашої національної безпеки".
 
Зазначається, що рішення - якщо Верховний суд його не скасує - віддає долю TikTok до рук президента Джо Байдена, який має продовжити на 90 днів термін 19 січня, щоб домогтися продажу, а потім обраного президента Дональда Трампа, який вступить на посаду 20 січня.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Політика
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 23:35
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється