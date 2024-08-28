У США сумніваються, що відновлять ядерні переговори із Іраном

Однією із умов відновлення переговорів є співпраця Ірану із МАГАТЕ.

Після того, як верховний лідер Ірану Алі Хаменеї сигналізував про готовність повернутися до ядерних переговорів зі Сполученими Штатами, адміністрація Байдена поставила під сумнів імовірність відновлення переговорів найближчим часом.

Про це пише ABC News.

"Ми будемо судити про керівництво Ірану за їхніми діями, а не за словами", - заявили у Держдепі.

Також у США вважають, що якщо Іран хоче продемонструвати серйозність або новий підхід, то він він повинен припинити ядерну ескалацію та почати "значущу співпрацю" з МАГАТЕ".