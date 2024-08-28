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У США сумніваються, що відновлять ядерні переговори із Іраном

28 серпня 2024, 12:31
У США сумніваються, що відновлять ядерні переговори із Іраном
Фото: з вільного доступу
Однією із умов відновлення переговорів є співпраця Ірану із МАГАТЕ.
Після того, як верховний лідер Ірану Алі Хаменеї сигналізував про готовність повернутися до ядерних переговорів зі Сполученими Штатами, адміністрація Байдена поставила під сумнів імовірність відновлення переговорів найближчим часом.
 
Про це пише ABC News.
 
"Ми будемо судити про керівництво Ірану за їхніми діями, а не за словами", - заявили у Держдепі.
 
Також у США вважають, що якщо Іран хоче продемонструвати серйозність або новий підхід, то він він повинен припинити ядерну ескалацію та почати "значущу співпрацю" з МАГАТЕ".
 
Напередодні аятолла Алі Хаменеї дав новопризначеному президенту Ірану Масуду Пезешкіану добро на відновлення переговорів із США у вівторок. Проте він застеріг від будь-якої довіри Вашингтону.
 
Представник Державного департаменту сказав, що адміністрація все ще бачить рішення шляхом переговорів як найкращий спосіб стримування ядерної програми Ірану, але нездатність Ірану співпрацювати з МАГАТЕ та його ескалаційні дії унеможливили дипломатію.
 
Також у адміністрації президента США вважають повернення до непрямих переговорів з Іраном політично несприятливим кроком, який може бути шкідливим для шансів на перемогу у листопадових виборах для віце-президентки Камали Гарріс та інших демократів.

 

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