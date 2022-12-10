У США точаться дискусії щодо передачі Україні безпілотників Reaper - ЗМІ

У США точаться дискусії про передачу Україні розвідувально-ударних дронів Reaper. У Пентагоні побоюються, що рф може отримати таємні технології.

Про це повідомляє Politico.

Видання з посиланням на обізнані джерела зазначає, що дискусії про передачу безпілотників почалися ще наприкінці лютого після вторгнення рф в Україну. Повітряні сили США заявили, що готові надати Україні застарілі дрони Reaper, а натомість отримати більш сучасні технології.

"Повітряні сили роками намагалися списати старі версії свого флоту Reaper, щоб звільнити гроші для купівлі та експлуатації більш передових технологій, але Конгрес щоразу відхиляв цю пропозицію", - йдеться у матеріалі.

У Пентагоні виступили проти цієї ініціативи, оскільки російські війська таким чином можуть отримати американські технології.

За даними ЗМІ, безпілотники Reapers та Gray Eagles були у списку побажань України, оскільки ці дрони мають більшу дальність польоту та могли б більш ефективно коригувати артилерійські удари. Компанія-виробник General Atomics запропонувала модифікувати дрони під відповідні експортні правила США.

Однак у виданні наголошують, що українські військові все ще можуть отримати американські безпілотники. Оскільки в оборонному бюджеті на 2023 рік міститься вимога про передачу 100 Reapers іншій державній установі, це, ймовірно, звільнить частину дронів для відправки в Україну.

"Повітряні сили не підтвердили, яке урядове агентство, але митниця та прикордонна служба США також використовують Reapers, і неясно, чи будуть безпілотники взяті з повітряних сил чи флотів спеціальних операцій", - зазначили у Politico.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні вартість 275 млн доларів.