Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк

04 серпня 2025, 12:09
У США тисячі працівників оборонного підрозділу Boeing оголосили страйк
Близько 3200 механіків у штатах Міссурі та Іллінойс проголосували в неділю за відхилення останньої пропозиції контракту від компанії Boeing.

Тисячі механіків оборонного центру Boeing в районі Сент-Луїса вперше із середини 1990-х років оголосили страйк, що стало новим спалахом трудових конфліктів для аерокосмічного гіганта із Сіетла.

Про це повідомляє The Washington Post.

Близько 3200 механіків у штатах Міссурі та Іллінойс, які займаються виробництвом винищувачів та боєприпасів, відхилили останню пропозицію контракту від компанії Boeing. Страйк є новим викликом для генерального директора Boeing Келлі Ортберга, який намагається відродити долю авіакомпанії, що зазнала значних фінансових втрат, уповільнення виробництва та низки проблем з безпекою.
 
"Ми готові до страйку і повністю реалізували наш план дій у надзвичайних ситуаціях, щоб забезпечити можливість нашим працівникам, які не беруть участі у страйку, продовжувати підтримувати наших клієнтів", – заявив віцепрезидент Boeing Ден Гілліан.
 
У поточному страйку беруть участь члени Міжнародної асоціації машиністів та працівників аерокосмічної промисловості округу 837, працівники, які збирають винищувачі, такі як F-15 та F/A-18, а також виготовляють ракети. Останній раз профспілка проводила страйк у 1996 році, коли була частиною оборонної компанії McDonnell Douglas, яка злилася з Boeing.
 
"Члени IAM округу 837 будують літаки та оборонні системи, які забезпечують безпеку нашої країни", – зазначив старший профспілковий чиновник Сем Сісінеллі. 
 
Раніше співробітники Starbucks у США оголосили страйк через нові вимоги керівництва мережі щодо одягу працівників. Нові правила компанії, які встановлюють обмеження щодо того, що бариста може носити під своїми корпоративними зеленими фартухами, викликали невдоволення серед співробітників. 

 

СШАBoeingвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Політика
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 02:05
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється