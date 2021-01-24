У США учасник лотереї зірвав джекпот у $1 мільярд
Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному порталі лотереї Mega Millions.
"Це був єдиний квиток, який вгадав всі шість номерів, що випали 22 січня", - йдеться у повідомленні.
Володар щасливого квитка виграв другий за величиною джекпот у історії цієї лотереї. Попередній зірвали у 2018 році, коли у Південній Кароліні було продано виграшний квиток на $1,5 млрд.
Згідно з правилами лотереї, Володар щасливого квитка виграв другий за величиною джекпот у історії цієї лотереї. переможець може отримати повну суму свого виграшу виплатами протягом 30 років або перевести в готівку все відразу, але тоді сума буде меншою, в даному разі $740 млн готівкою.
Читайте також: Француз виграв €1 млн у національній лотереї другий рік поспіль
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам