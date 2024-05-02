Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У США український хакер отримав 13 років за кіберзлочини

02 травня 2024, 13:30
У США український хакер отримав 13 років за кіберзлочини
Хакер визнав себе винним за 11 пунктами звинувачення.

Суд Північного округу штату Техас 1 травня засудив українського хакера Ярослава Васинського до 13 років і 7 місяців увʼязнення за кіберзлочини та вимагання на суму $700 мільйонів.

Про це повідомила пресслужба в Мінʼюсті США.

За даними суду, 24-річний Васинський перебував у хакерському угрупованні Revil і брав участь більш ніж у 2 500 атаках із використанням програм-вимагачів.

Разом зі спільниками вони зламали тисячі компʼютерів по всьому світу та вимагали викуп за нерозкриття персональних даних жертв.

Васинського заарештували в Польщі в жовтні 2021 року. У березні 2022 року його екстрадували до США. Хакер визнав себе винним за 11 пунктами звинувачення, у тому числі у змові з метою шахрайства та повʼязаній з цим діяльності, у завдаванні шкоди захищеним компʼютерам та в змові з метою відмивання грошей.

У березні 2021 року Rеvil зашифрувала файли компанії Acer і вимагала заплатити $50 мільйонів у криптовалюті Monero, у квітні угруповання атакувало постачальника Apple. У червні жертвою Rеvil стала найбільша мʼясопереробна компанія в світі JBS, яка заплатила хакерам викуп у розмірі $11 мільйонів у біткоїнах. У липні Rеvil зламали Kaseya, вимагаючи $50 млн.

СШАкіберзлочинністьхакер

Останні матеріали

росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 11:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється