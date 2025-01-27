У США вчора за один день арештували майже 1000 мігрантів
27 січня 2025, 12:09
Фото: з відкритих джерел
Заходи проти нелегальних мігрантів вчора проводили на півдні країни
Імміграційна та митна служба США (ICE) учора арештувала 956 іноземців, а ще 554 затримали імміграційні служби.
Про це пишуть Fox News.
Заходи проти нелегальних мігрантів вчора проводили на півдні країни. Польові офіси ICE повідомили про деяких арештованих, які вже мали звинувачення в порушенні законів.
Двоє заарештованих у Пуерто Ріко були резидентами Домінікани. Один з них мав звинувачення в домашньому насильстві, інший – у водінні в нетверезому стані.
Громадянина Нікарагуа арештували в окрузі Бровард на заході Флориди. Його звинувачували в нападі зі зброєю при обтяжувальних обставинах, в незаконному носінні прихованої зброї, використанні вогнепальної зброї в громадських місцях та водінні після позбавлення прав.
"ICE захищає Америку, дотримуючись імміграційних законів США для збереження національної безпеки та громадської безпеки", – запевнили в польовому офісі Майямі.
З понеділка масові депортації нелегальних мігрантів відбуваються у Штатах щодня. За перший день арештували близько 400 людей.