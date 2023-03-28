У США відновлювана енергетика "перемагає" вугільну
Виробництво електрики за допомогою відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у США у 2022 році вперше перевищило показник вугільних електростанцій.
Про це повідомляє Управління енергетичної інформації Міненерго країни (EIA).
Повідомляється, що частка ВДЕ у загальному обсязі виробництва електроенергії зросла до 21%, включаючи 14% від вітрових та сонячних електростанцій, з 19% у 2021 році, частка вугільної генерації знизилася до 20% з 23%, атомної – з 20% до 19% .
Головним джерелом енергії для вироблення електроенергії залишається природний газ, та його частка зросла з 37% до 39%.
Президент і генеральний директор Американської ради з відновлюваних джерел енергії (ACORE) Грегорі Ветстоун вважає, що розвиток ВДЕ багато в чому пов'язаний зі зниженням собівартості вітрової та сонячної генерації.
Раніше повідомлялося, що до 2027 року потужність світової вітрогенерації зросте на 680 ГВт.