У США відновлювана енергетика "перемагає" вугільну

Частка ВДЕ у загальному обсязі виробництва електроенергії зросла до 21% з 19% у 2021 році, частка вугільної генерації знизилася до 20% із 23%.

Виробництво електрики за допомогою відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у США у 2022 році вперше перевищило показник вугільних електростанцій.

Про це повідомляє Управління енергетичної інформації Міненерго країни (EIA).

Повідомляється, що частка ВДЕ у загальному обсязі виробництва електроенергії зросла до 21%, включаючи 14% від вітрових та сонячних електростанцій, з 19% у 2021 році, частка вугільної генерації знизилася до 20% з 23%, атомної – з 20% до 19% .

Головним джерелом енергії для вироблення електроенергії залишається природний газ, та його частка зросла з 37% до 39%.

Президент і генеральний директор Американської ради з відновлюваних джерел енергії (ACORE) Грегорі Ветстоун вважає, що розвиток ВДЕ багато в чому пов'язаний зі зниженням собівартості вітрової та сонячної генерації.

Раніше повідомлялося, що до 2027 року потужність світової вітрогенерації зросте на 680 ГВт.