У США відреагували на передавання Україні ракет Storm Shadow

Блінкен також спробував пояснити, чому США відмовляються надавати Україні далекобійні ракети.

Держсекретар Сполучених штатів Америки Ентоні Блінкен позитивно відреагував на те, що Україна отримала від Великої Британії крилаті ракети Storm Shadow.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Різні країни будуть робити різні речі залежно від власних можливостей і технологій, залежно від того, що є найбільш доцільним", - висловився держсекретар.

Крім того, Ентоні Блінкен пояснив, чому тим часом Білий дім не надав Україні далекобійні ракети. Щодо ймовірної ескалації внаслідок такого озброєння України, він зауважив, що все відбувається у межах "коаліційного і скоординованого процесу".

"Ми надали Україні унікальну допомогу в цьому процесі. Інші країни можуть робити речі, які відрізняються від того, що робимо ми. Питання ось в чому: чи все це відповідає потребам України? І ми переконані, що так, саме так", - наголосив держсекретар США.