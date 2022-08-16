У США випробовували міжконтинентальну ракету Minuteman III

На борту самої ракети не було боєголовок

Командування глобальних ударів Повітряних сил США (AFGSC) запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

"Цей випробувальний запуск є частиною звичайних періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників. Такі випробування відбувалися раніше більше 300 разів, і нинішнє випробування не пов'язане з поточними світовими подіями", - заявили в AFGSC.

Зазначається, що запуск був здійснений о 10.49 за київським часом у вівторок, 16 серпня, аби продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у смертоносності та ефективності ядерного стримування країни.

Ракета пролетіла близько 6 760 км до полігону на атолі Кваджалейн в Маршаллових островах у Тихому океані.

На борту самої ракети не було боєголовок.

Нагадаємо, на початку серпня Сполучені Штати відклали запланований тестовий запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб уникнути ескалації напруженості з Пекіном, який розгорнув масштабні військові маневри в Тайванській протоці.

Випробування Minuteman III, відоме як Glory Trip, зазвичай проводиться кілька разів на рік для оцінки надійності міжконтинентальної балістичної ракети.