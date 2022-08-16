ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомандування глобальних ударів Повітряних сил США (AFGSC) запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США випробовували міжконтинентальну ракету Minuteman III
На борту самої ракети не було боєголовок
Фото: United Launch Alliance
Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.
"Цей випробувальний запуск є частиною звичайних періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників. Такі випробування відбувалися раніше більше 300 разів, і нинішнє випробування не пов'язане з поточними світовими подіями", - заявили в AFGSC.
Зазначається, що запуск був здійснений о 10.49 за київським часом у вівторок, 16 серпня, аби продемонструвати готовність ядерних сил США та забезпечити впевненість у смертоносності та ефективності ядерного стримування країни.
Ракета пролетіла близько 6 760 км до полігону на атолі Кваджалейн в Маршаллових островах у Тихому океані.
На борту самої ракети не було боєголовок.
Нагадаємо, на початку серпня Сполучені Штати відклали запланований тестовий запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб уникнути ескалації напруженості з Пекіном, який розгорнув масштабні військові маневри в Тайванській протоці.
Випробування Minuteman III, відоме як Glory Trip, зазвичай проводиться кілька разів на рік для оцінки надійності міжконтинентальної балістичної ракети.
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16 08 2022 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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