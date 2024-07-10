У США виявлена російська ботоферма – ISW

Ботоферма використовувала штучний інтелект для створення фіктивних профілів у соціальних мережах осіб, які видавали себе за громадян США.

російські державні ЗМІ та Федеральна служба безпеки (ФСБ) росії використовували кілька сотень акаунтів і доменних імен у мережі X (Twitter) для управління ботофермою, що поширювала дезінформацію в США та за кордоном.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство юстиції США повідомило, що вилучило два доменні імені та перевірило 986 акаунтів у мережі X, пов'язаних із ботофермою зі штучним інтелектом. Ботоферму розробила російська державна медіа-мережа RT, підконтрольна ФСБ.

Мін'юст США повідомив, що ця ботоферма використовувала штучний інтелект для створення фіктивних профілів у соціальних мережах осіб, які видавали себе за громадян США. Їхньою метою було просування повідомлень на підтримку цілей російського уряду. За даними Мін'юсту, керівництво RT прагнуло розробити альтернативні засоби поширення російських наративів за межами свого міжнародного телевізійного мовлення щонайменше з 2022 року і почало створювати цю ботоферму ще у квітні 2022 року. Кремль схвалив і запропонував фінансову підтримку на початку 2023 року.