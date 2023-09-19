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У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів

19 вересня 2023, 10:45
У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів
Джерело: kompanion
Штат Монтана став першим у США, який заборонив TikTok.

Група з 18 генеральних прокурорів із різних штатів підтримала спробу Монтани щодо заборони китайського додатку для коротких відео TikTok.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральні прокурори штатів Вірджинія, Джорджія, Аляска, Юта, Індіана, Небраска, Айова, Кентукі та Південна Дакота заявили, що позови від китайської компанії повинні бути відхилені суддею.

"TikTok навмисно бере участь в оманливій бізнес-практикі, яка спонукає осіб ділитися конфіденційною особистою інформацією, до якої може легко отримати доступ Комуністична партія Китаю, а також тому, що платформа шкодить дітям у Монтані", - йдеться у заяві.

Штат Монтана став першим у США, який заборонив TikTok. Губернатор Грег Джіанфорте підписав відповідний закон. Відповідно до якого, 1 січня 2024 року магазинам додатків Google і Apple заборонять пропонувати TikTok на території штату. За кожне порушення з боку TikTok Монтана може накласти штраф у розмірі 10 000 доларів.

Варто зазначити, що американські законодавці збирали підписи, щоб надати президенту Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США, однак наразі це застопорилось.

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