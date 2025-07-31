У США зафіксували найдовший у світі спалах блискавки

Це сталося в жовтні 2017 року під час мегагрози у США.

Всесвітня метеорологічна організація засвідчила новий світовий рекорд найдовшого спалаху блискавки — 829 кілометрів. Це сталося в жовтні 2017 року під час мегагрози у США.

Про це повідомила пресслужба ВМО.

Спалах блискавки простягався від східного Техасу до Канзас-Сіті — це еквівалентно відстані між Парижем і Венецією в Європі. Автомобілю знадобилося б близько восьми-девʼяти годин, що подолати таку кількість кілометрів.

Рекорд зафіксували за допомогою сучасних супутників. Ця блискавка виявилася на 61 кілометр довшою, ніж попередня рекордсменка. Спалах виник над Великими рівнинами Північної Америки під час великої грози, які здатні породжувати так звані "мегаспалахи".

"Цей новий запис чітко демонструє неймовірну силу природного середовища. Крім того, оцінка ВМО екстремальних явищ навколишнього середовища, таких як цей запис відстані блискавки, свідчить про значний науковий прогрес у спостереженні, документуванні та оцінці таких подій", — наголосив професор Рендалл Червені, доповідач ВМО з питань екстремальних погодних явищ та клімату.