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У США загадково помер розробник ChatGPT

16 грудня 2024, 11:11
У США загадково помер розробник ChatGPT
Чоловік працював у компанії OpenAI чотири роки, а потім раптово звільнився та зробив низку публічних заяв з викриттям порушень.
У США за загадкових обставин помер колишній співробітник OpenAI, який публічно критикував компанію напередодні загибелі.
 
Про це пише Bild.
 
Сухір Баладжі був знайдений мертвим у Сан-Франциско. 26 листопада поліція виявила його тіло у квартирі після звернення друзів. Експертиза підтвердила, що причиною смерті став суїцид.
 
Баладжі працював у OpenAI майже чотири роки. Він займався розробкою ChatGPT, але у серпні 2024 року звільнився та почав виступати з її викриттям. За його словами, OpenAI використала дані, захищені авторським правом, що порушувало закон.
 
"Такі технології руйнують економічну основу тих, хто створює дані, та підривають екосистему інтернету", - заявляв Баладжі в інтерв'ю The New York Times.
 
Натомість OpenAI відкинула звинувачення. Представники компанії заявили, що робота із загальнодоступними даними відповідає принципам сумлінного використання та юридичним нормам.
 
Раптова смерть розробника Баладжі викликала питання про її можливий зв'язок із критикою на адресу OpenAI. Водночас у компанії висловили співчуття сім'ї чоловіка.
 
"Ми глибоко вражені цією трагедією і висловлюємо співчуття його близьким у цей скрутний час", - повідомив CNBC представник компанії.

 

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