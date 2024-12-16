У США загадково помер розробник ChatGPT

Чоловік працював у компанії OpenAI чотири роки, а потім раптово звільнився та зробив низку публічних заяв з викриттям порушень.

У США за загадкових обставин помер колишній співробітник OpenAI, який публічно критикував компанію напередодні загибелі.

Сухір Баладжі був знайдений мертвим у Сан-Франциско. 26 листопада поліція виявила його тіло у квартирі після звернення друзів. Експертиза підтвердила, що причиною смерті став суїцид.

Баладжі працював у OpenAI майже чотири роки. Він займався розробкою ChatGPT, але у серпні 2024 року звільнився та почав виступати з її викриттям. За його словами, OpenAI використала дані, захищені авторським правом, що порушувало закон.